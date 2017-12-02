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Страница 611 из 611«1...609610611
Куратор темы: drakon
§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 446
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.12.17 - 00:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Ах Янговичь Вы уже 7-мь лет как здесь уважаемый. Если бы желание было, давно могли бы всё осуществить? Если бы желание было:-)
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§ Алиса
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3834
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 02.12.17 - 00:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Но в душе русский я

да все мы в душе русские - если так разобраться :lol: :lol:
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§ Victor Yang
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9870
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.12.17 - 00:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Если бы желание было

Его пока нет, согласен. Надеюсь и не будет.
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 446
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.12.17 - 01:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Я тоже от все души желаю Вам, чтоб его и не появилось! Должна же быть у Человека Родина! Где родился там и Родина. Правда с некоторыми судьба играет свою игру. Но ни одна страна мира мне не заменит воспоминаний. К сожалению моей Родины в том смысле нет. Я родился в СССР 8-) А дорога у каждого своя ;-)
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 7592
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.12.17 - 01:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Должна же быть у Человека Родина! Где

У меня Родина Богдановичи..
Там мой род, там моя земля..
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 7592
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.12.17 - 01:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но ехать туда неохота, хотя сестра там в администрации их акима сидит..
Большая шишка..
Это именно родичи по отцу..
Но часть из них наоборот приехала в Казахстан.
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 7592
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.12.17 - 01:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То есть ее перевели уже в Екатеринбург.
И такой вот с ней огромный плакат Путина на рабочем столе..
Надо бы познакомиться что ли в реале, что то тоже как то, наверно как чужие..
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Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 02.12.17 - 01:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
в Белгороде
Жил там несколько лет , и даже в НГ оттуда писал цены на продукты . Цены там огого , а зарплаты маленькие , особенно недвижимость прибивает - уровень ближнего МО
:-x . Вообще - это город всеобщего " кумовства " , если нет редкого ремесла в руках , то и делать там нечего ( одна вода покупная чего значит ) .

§ Victor Yang
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9870
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.12.17 - 01:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Я тоже от все души желаю Вам, чтоб его и не появилось!

Спасибо большое, но можно и на "ты".
Цитата:
elektron:
Должна же быть у Человека Родина!

Вот тут мне неловко стало, поскольку руководствуюсь чисто практическими (читай - экономическими, я ж хохол ;-)) соображениями.
Цитата:
elektron:
Но ни одна страна мира мне не заменит воспоминаний.

Я, всё же, думаю, что дело не в стране, а в возрасте. Детство и молодость - это прекрасное время, где бы они не проходили.
Цитата:
elektron:
Я родился в СССР

Все мы здесь оттуда. А вот отношение разное.
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 446
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.12.17 - 01:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Марик читай между строк и всё что пишется и не переиначивай на свой лад ! Будет и тебе счастье!
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Страница 611 из 611«1...609610611
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