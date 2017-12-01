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Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:33 Пока журналисты нагнетают панику и публикуют всякие замеры приборами, которые для этого не приспособлены, люди работающие с радиоактивными материалами не дремлют ещё одна версия, которая имеет место быть

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