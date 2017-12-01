/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Рутений. Новые сведения		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Рутений. Новые сведения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30610
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.12.17 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока журналисты нагнетают панику и публикуют всякие замеры приборами, которые для этого не приспособлены, люди работающие с радиоактивными материалами не дремлют ещё одна версия, которая имеет место быть
Читать новость

§ Медный
Re: Рутений. Новые сведения
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1361
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 01.12.17 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

а ты всё таки иди и посмотри :-)
Природа - она такая. Как там показывают ;-)
Профайл

§ elektron
Re: Рутений. Новые сведения
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 446
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.12.17 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

да не спасибо, я как ни будь в царстве бетона и асфальта пусть и с радиацией поживу :-P
Профайл

§ Медный
Re: Рутений. Новые сведения
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1361
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 01.12.17 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Это док. фильм если что )))
Профайл

Гость
Рутений. Новые сведения




Отправлено: 02.12.17 - 00:05
Комментарий проходит проверку.

Гость
Рутений. Новые сведения




Отправлено: 02.12.17 - 01:09
Комментарий проходит проверку.

§ elektron
Re: Рутений. Новые сведения
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 446
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.12.17 - 01:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

ну так бы сразу и сказал :lol: ок! гляну на досуге
Профайл

Гость
Рутений. Новые сведения




Отправлено: 02.12.17 - 01:35
Комментарий проходит проверку.

Гость
Рутений. Новые сведения




Отправлено: 02.12.17 - 01:48
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 7, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 7
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 39
Пользователей: 0
Всего: 39

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх