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Цитата: На публичных слушаниях, прошедших в городе Кокшетау 21 ноября, депутатами городского маслихата было переименовано сразу почти шестьдесят улиц с русскими названиями, в их числе улица имени основателя города генерал-губернатора Капцевича и улица имени Валериана Куйбышева.



Учитесь - вот это размах, вот это я понимаю.