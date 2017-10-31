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≡ ...и понеслись ономасты по кочкам сёл и городов		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
...и понеслись ономасты по кочкам сёл и городов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30610
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.10.17 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эпиграф. ...сваты, туда сюда... Чтобы они не спрашивали, кто такой ... (из цитаты жителя бывшего посёлка Давыденовка) Стопроцентный довод, железобетонный аргумент, этакий перпетуум мобиле для ономастов и дежурных историков с громадьём планов в непочатом крае. А планы-то какие, работать прям некогда будет.
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§ Валентин
Re: ...и понеслись ономасты по кочкам сёл и городов
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7139
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 24.11.17 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новости из соседних областей:

Цитата:
На публичных слушаниях, прошедших в городе Кокшетау 21 ноября, депутатами городского маслихата было переименовано сразу почти шестьдесят улиц с русскими названиями, в их числе улица имени основателя города генерал-губернатора Капцевича и улица имени Валериана Куйбышева.


Учитесь - вот это размах, вот это я понимаю.
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§ Медный
Re: ...и понеслись ономасты по кочкам сёл и городов
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1361
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 02.12.17 - 01:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
заглянем за забор...
https://youtu.be/VgSPwyHGIyI?t=619
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