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Куратор темы: drakon
* elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 443
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.12.17 - 00:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Ах Янговичь Вы уже 7-мь лет как здесь уважаемый. Если бы желание было, давно могли бы всё осуществить? Если бы желание было:-)
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§ Алиса
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3834
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 02.12.17 - 00:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Но в душе русский я

да все мы в душе русские - если так разобраться :lol: :lol:
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