Цитата: Алиса:

Я по автомату в русские подалась - по отцу. Села как-то искать происхождение фамилии. Не нахожу ее среди русских.

У меня наоборот - вроде все украинцы, а фамилия чисто русская.

Цитата: Икар:

и цены, меньше чем в кустанае ....

Не везде. Недавно вот в Белгороде смотрел цены - в основном, дороже. Особо удивили цены на картофель - 80-100 руб/кг.



Цитата: Икар:

Если соберешься, готовь доки на всю семью

Не, я если соберусь - сначала на разведку съезжу - работу поищу. Ну и поживём пока там пока с нашим гражданством, чтобы мосты не сжигать (нашим гражданам, вроде, можно там работать без особого оформления). Если приживёмся - можно и документы делать.