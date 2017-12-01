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Страница 610 из 611«1...608609610611»
Куратор темы: drakon
§ Икар
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Икар


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4480
Регистрация: 07.04.12
Отправлено: 01.12.17 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
а чем там было восхищаться то?

Чистая культурная была ухоженная..., а насчет высоковольтки - за станционым перед границей, есть поселок дальний- бабушкадедушка по матери там жили, так вот там под высоковольткой котлован, вот там реально экстрим был....... ;-)
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§ Икар
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Икар


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4480
Регистрация: 07.04.12
Отправлено: 01.12.17 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Челябинск ближе,

фэншуй не тот, да красиво ( миасс с горами , увильды, тургояк - почти бойкал и много еще чего), но все не то, хочется тепла и жить с природой не 5 месяцев в году ......
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12754
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.12.17 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
зимой очень холодно, а летом очень жарко

Сейчас смотрел Новости, в Оймяконе сегодня, -56.
Вот где - холод... :lol: :oops:
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* Victor Yang
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9868
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.12.17 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Челябинск ближе, хоть и с радиацией, но всё равно как родной

Если и соберусь ехать, то недалеко - на Урал. Скорее всего, под Е-бург куда-нибудь. Но пока не думаю. Живут в РФ крупные города, а в такой как наш и соваться не стоит. А в крупных городах я вряд-ли что-то из недвижимости смогу себе позволить.
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§ Икар
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Икар


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4480
Регистрация: 07.04.12
Отправлено: 02.12.17 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А в крупных городах я вряд-ли что-то из недвижимости смогу себе позволить.

В РФ с кредитами и ипотекой легле и цены, меньше чем в кустанае ....
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§ Алиса
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3834
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 02.12.17 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
не думаю я что у национальности есть какой-то особый характер.

вот по поводу национальности. А как обычно рассуждают по этому вопросу: по родителям штампуемся - обычно -по отцу. А если по крови покопаться: там и отец и мать замешаны. Я по автомату в русские подалась - по отцу. Села как-то искать происхождение фамилии. Не нахожу ее среди русских. И вот тут до меня стали мысли доходить - с позиции русского языка, возможно что ближе к татарским она. Вот сижу и думаю: какая я нафиг русская? По бумажкам - да, а по факту.... И какой характер у меня будет? от какой национальности? какая она у меня вообще в реальности? :-o :oops:
Так и все: где гарантии что все "истинные" по бумажке? Какой характер? От кого его "подцепили", от какого предка? :oops:

[Исправлено: Алиса, 02.12.2017 - 00:05]
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§ Икар
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Икар


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4480
Регистрация: 07.04.12
Отправлено: 02.12.17 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Если и соберусь ехать, то недалеко -

Если соберешься, готовь доки на всю семью и в астану, свидетельство - оно три года действительно
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* elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 443
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.12.17 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

ну всё зависит от многих факторов, скрывать нечего. У меня брат, который сначала не хотел оформлять бумаги в германию, а потом поздно оказалось... Сегодня в Омске живёт и не жжужит. в 1999-ом или 2000-ом уехал, отец мой, тогда приезжал, помочь с переездом. Хотя первое время ему тоже сложно было. Но если есть друзья и родственники, то всё упрощается
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* elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 443
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.12.17 - 00:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня уже дом построил, детям квартиры одну уже выплатили, другую ещё выплачивают.
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§ Икар
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Икар


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4480
Регистрация: 07.04.12
Отправлено: 02.12.17 - 00:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Но если есть друзья и родственники, то всё упрощается

мне нужно было остановиться на первое время и регистрация на юге, ,брат матери отказал, вот такое бывает ....
Сам начинал в незнакомом регионе и городе .....
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* elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 443
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.12.17 - 00:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Икар:
мне нужно было остановиться на первое время

Да бывает, сам не сталкивался, но знакомо, иногда чужие или друзья ближе родни. Кстати с братом аналогичная ситуация произошла. но выкарабкался и мы чем могли помогали.
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* elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 443
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.12.17 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Икар:

Но это ведь стоило того? или?
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* Victor Yang
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9868
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.12.17 - 00:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Я по автомату в русские подалась - по отцу. Села как-то искать происхождение фамилии. Не нахожу ее среди русских.

У меня наоборот - вроде все украинцы, а фамилия чисто русская.
Цитата:
Икар:
и цены, меньше чем в кустанае ....

Не везде. Недавно вот в Белгороде смотрел цены - в основном, дороже. Особо удивили цены на картофель - 80-100 руб/кг.

Цитата:
Икар:
Если соберешься, готовь доки на всю семью

Не, я если соберусь - сначала на разведку съезжу - работу поищу. Ну и поживём пока там пока с нашим гражданством, чтобы мосты не сжигать (нашим гражданам, вроде, можно там работать без особого оформления). Если приживёмся - можно и документы делать.
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* elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 443
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.12.17 - 00:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Я по автомату в русские подалась - по отцу

Ну так молоды мы были! :lol:
Цитата:
Алиса:
какая я нафиг русская?

та же фигня ;-) Разве что по матери действительно прослеживается всё ещё со времён "Екатерины" , как рассказывала, русский даже не знала в детстве и это 38-ой год рождения в Безобразовке, позже в тельмановке. Они на переменах по немецки разговаривали. А сегодня....?
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* elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 443
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.12.17 - 00:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но в душе русский я :lol: :lol: :lol:
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