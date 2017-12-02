Цитата: Victor Yang:

Не, не думаю. Диаметрально противоположные точки зрения + разный стиль написания. Серый пишет много, в его писанине сплошной сарказм (я бы это назвал приторный текст), и какое-то высокомерие по отношению к живущим в Казахстане. У Бывалого высокомерие есть, но всё остальное в балансе.

Есть такое - игра в шахматы, в одни руки )))