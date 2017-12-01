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Куратор темы: drakon
ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 01.12.17 - 21:41
Комментарий удален модератором.

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 01.12.17 - 21:42
Комментарий удален модератором.

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 01.12.17 - 21:47
Комментарий удален модератором.

* elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 428
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.12.17 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
14 неизвестных Русских - солдат,ужеРождественнский Венок - положили.Георгиевскую и Флага России,ленточки,висят с 9 мая. Еикто их - не сорвали не выбросил...

Это история, и кто бы и как её не крутил. Да чтят и помнят подвиг наших солдат. Освободивших страну от фашизма. Что на Родине сегодня уходит в забвение.
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ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 01.12.17 - 21:53
Комментарий удален модератором.

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 01.12.17 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сборная России по футболу узнала соперников по группе А, с которыми сыграет на чемпионате мира-2018. Россия, как страна-хозяйка находилась в первой корзине при жеребьевке. Из второй корзины команде Станислава Черчесова достался Уругвай, из третьей — Египет, из четвертой — Саудовская Аравия.

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 01.12.17 - 22:08
Комментарий удален модератором.

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 01.12.17 - 22:12
Комментарий удален модератором.

Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 01.12.17 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
лет 23-25
Как раз из танков по Белому Дому стреляли , конечно серым всё будет . Сейчас совсем другое дело , огни и подсветки разнообразили всё , а окружающие "гости " , создадут впечатление Средней Азии .
:lol: :lol: :lol:

§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3396
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 01.12.17 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
возил сегодня внуков как назвать -
по простому в макдональдс.

Мои племянтосы вчера тоже туда свозить просили
Пирог и пирожные дома спекла,наелись и забыли
:lol:
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