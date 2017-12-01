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будущий свидетель
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 01.12.17 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мистер:
1. Если ты заявишь на форуме что сделал что-то не законное, то у меня и у людей возникнут серьезные сомнения в твоих умственных способностях.


не смешите мои тапочки,он об этом здесь заявлял три миллиона раз.
могу быть свидетелем.
чтобы его посадили тюрьма.
а покрывателей- тоже.

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7573
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.12.17 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мистер:

Во первых, почему разговор по тематике, ты считаешь флудом?
Боишься собственно чего?
И второе, никакой прокуратуре ни за что не отдадут своих..
Не надо сказок только..
Газету закроют, но своих, а это журналисты и их Уважаемые, кто отдаст то на растерзание?
Ты сомневаешься в журналистах как людях?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7573
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.12.17 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
этот праздник: рабочий он)

То есть и работаем как президент..
А не то дома суженная сковородой по морде даст..
У кого то суженный, если он профессионал комментатор..
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Мистер
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 01.12.17 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:


1. Разговор явно отошел от темы. Диалог ушел в дебри аля "а если бы, а вдруг...?", да я считаю это флудом.
2. Быстро прыгаешь, не надо путать пользователей и журналистов. Защищать журналистов газета будет, что касается пользователей, то скажи пожалуйста, им это надо?
3. При чем тут журналисты? Плохой из тебя повар, каши с тобой не сваришь.
4. На твои дальнейшие глупости отвечать не собираюсь.
"Спорить с дураком бесполезно- не вольно опускаешься до его уровня, где он побеждает за счет опыта" (с) кто-то в интернете.

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7573
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.12.17 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
будущий свидетель:
не смешите мои тапочки,он об этом здесь заявлял три миллиона раз.
могу быть свидетелем.

Хех..
Как?
Анонимным и трусливым свидетелем, боящимся собственной тени?
Действительно, не смеши свои тапочки..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7573
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.12.17 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мистер:
Разговор явно отошел от темы. Диалог ушел в дебри аля "а если бы, а вдруг...?", да я считаю это флудом

Где ушел от темы?
Уходя от темы ты сам подразумеваешь что начнешь флудить..
Я то там как раз все по теме.
Ты снова боишься..
Сюда переаел стрелки чтобы снова обо мне лично говорить..
Товарищи, давайте хоть иногда не обо мне..
Хоть иногда в теме и по теме, и не нужно убегать с якобы с темой во флуд только для того, чтобы как то начать обзываться и ругаться лично..
Вот потому я вас троллей не уважаю..
Перелогинишься сейчас, примешь другую позу и начнешь под новым ником гадить..
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iBot
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 01.12.17 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мистер:

Спорить со112 - всё равно, что играть в шахматы с голубем. Он раскидает фигуры, нагадит на доску и улетит всем рассказывать, как он тебя уделал.

Мистер
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 01.12.17 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
iBot:

Ты прям предсказал его действия) раскидал фигуры, нагадил на доску)

iBot
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 01.12.17 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
кто-то в интернете.

Марк Твен©

* Victor Yang
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9858
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.12.17 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мистер:
Диалог ушел в дебри

Какая неожиданность!!! :-o ;-) :lol:
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1356
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 01.12.17 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

:lol:
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§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 7573
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.12.17 - 22:11
Комментарий проходит проверку.
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§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 7573
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.12.17 - 22:19
Комментарий проходит проверку.
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Ответить Новый топик
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