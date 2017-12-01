Цитата: Мистер:

Разговор явно отошел от темы. Диалог ушел в дебри аля "а если бы, а вдруг...?", да я считаю это флудом

Где ушел от темы?

Уходя от темы ты сам подразумеваешь что начнешь флудить..

Я то там как раз все по теме.

Ты снова боишься..

Сюда переаел стрелки чтобы снова обо мне лично говорить..

Товарищи, давайте хоть иногда не обо мне..

Хоть иногда в теме и по теме, и не нужно убегать с якобы с темой во флуд только для того, чтобы как то начать обзываться и ругаться лично..

Вот потому я вас троллей не уважаю..

Перелогинишься сейчас, примешь другую позу и начнешь под новым ником гадить..