/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
§ NG.kz
Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30610
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.12.17 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще вчера поправки в закон о СМИ интересовали большей частью профессионалов и продвинутых читателей. Но Казнет заметно оживился, обсуждая новость: закон о СМИ посягнул на анонимность комментариев в Интернете.
Читать новость

эльф
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!




Отправлено: 01.12.17 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Естественно..
И я не боюсь открыто критиковать

если автор и правда все придумал, то забанит вас за то, что вы не оценили его творчество. Если говорил правду – будет смертельно обижен недоверием!

ХХХ
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!




Отправлено: 01.12.17 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спрашиват кто такой Мереке Заканович? Странно он тут столько выложил про себя что ленивый не прочитает. А вот такие анонимы залетные больше всего визжат против закона.

Изя Шниперсон
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!




Отправлено: 01.12.17 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ХХХ:
Заканыч

эта типа Рабинович?

Народный контроль
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!




Отправлено: 01.12.17 - 20:06
Комментарий удален модератором.

ююю
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!




Отправлено: 01.12.17 - 20:19
Комментарий удален модератором.

тавтолог разговроного жанра
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!




Отправлено: 01.12.17 - 21:07
Комментарий удален модератором.

§ Vital
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5010
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.12.17 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

Удивляют меня наши патриоты. Пример покажи. Че гнилью то стреляшь с из угла? Фамл и остальные причиндалы покажи. Пример законый. Покажи. Не сы. Будь ПАТРИОТОМ. .
Профайл

§ 112
Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!
112


(Пользователи)
Сообщений: 7573
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.12.17 - 22:13
Комментарий проходит проверку.
Профайл

§ 112
Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!
112


(Пользователи)
Сообщений: 7573
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.12.17 - 22:16
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 117
Пользователей: 4
Всего: 121

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх