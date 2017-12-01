эльф Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя! #45







Отправлено: - 19:58 Цитата: 112:

Естественно..

И я не боюсь открыто критиковать

если автор и правда все придумал, то забанит вас за то, что вы не оценили его творчество. Если говорил правду – будет смертельно обижен недоверием!