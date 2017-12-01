elektron Re: Моя Деревенька и её окрестности. #9109





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Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:53 Цитата: drakon:

14 неизвестных Русских - солдат,ужеРождественнский Венок - положили.Георгиевскую и Флага России,ленточки,висят с 9 мая. Еикто их - не сорвали не выбросил...

Это история, и кто бы и как её не крутил. Да чтят и помнят подвиг наших солдат. Освободивших страну от фашизма. Что на Родине сегодня уходит в забвение.