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Страница 607 из 608«1...605606607608»
Куратор темы: drakon
ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 01.12.17 - 21:02
Комментарий удален модератором.

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 01.12.17 - 21:06
Комментарий удален модератором.

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 01.12.17 - 21:07
Комментарий удален модератором.

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12753
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.12.17 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс,пишИ ещё. Твои комменты у меня - сохраняются... :lol: :-P
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ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 01.12.17 - 21:09
Комментарий удален модератором.

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12753
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.12.17 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пусть Марик - почитает...
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ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 01.12.17 - 21:11
Комментарий удален модератором.

§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3396
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 01.12.17 - 21:24
Комментарий удален модератором.
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ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 01.12.17 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
возил сегодня внуков как назвать -
по простому в макдональдс.
помещение маленькое. две кассы. так как они собирались позднее с
родителями, ограничились посещением. на вынос.
пирожки два вида, с вишней, и что-то плодовое плюс крем)
300 тенге штука.
четыре порции фри по 350 стандарт . заняло минут десять.
но очень маленькое помещение, это удивило.
а так все как в париже, в котором кроме как на на французском не разговаривают.
да и в голландии, щвейцарии .

Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 01.12.17 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
летом серо
Отнюдь
;-) в лесу до снега зелено , ёлки , сосны , брусника , черника . С МСК сравнивать не надо , там даже Красная площадь , по сути серая , вот и делают везде подсветки и огни , что б скрасить . Видно давненько , Вы там не были , башни " Федерация " , различные ТЦ , прямо переливаются огнями . :lol:

Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 01.12.17 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
П.....Ц деревне

Цитата:
drakon:

Информативно пишет , банить таких , Бармалеев нещадно . :-o

* elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 428
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.12.17 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер .:
Видно давненько , Вы там не были , башни " Федерация " , различные ТЦ , прямо переливаются огнями .

Врать не буду, лет 23-25, как последний раз был. А нет вру в 2004 проездом был, последний раз, мало было чего изменилось. Но с подсветкой то оно реально красиво должно быть! :lol:
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* elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 428
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.12.17 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
да и в голландии, щвейцарии

А там что тоже на французском? хотя и во Франции по ангельскисносно понимают ;-)
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ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 01.12.17 - 21:36
Комментарий удален модератором.

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 01.12.17 - 21:39
Комментарий удален модератором.
Ответить Новый топик
Страница 607 из 608«1...605606607608»
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