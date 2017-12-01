ваще Re: Моя Деревенька и её окрестности. #9099







Отправлено: - 21:25 возил сегодня внуков как назвать -

по простому в макдональдс.

помещение маленькое. две кассы. так как они собирались позднее с

родителями, ограничились посещением. на вынос.

пирожки два вида, с вишней, и что-то плодовое плюс крем)

300 тенге штука.

четыре порции фри по 350 стандарт . заняло минут десять.

но очень маленькое помещение, это удивило.

а так все как в париже, в котором кроме как на на французском не разговаривают.

да и в голландии, щвейцарии .