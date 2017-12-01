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Куратор темы: drakon
* elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 422
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.12.17 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

У нас сегодня с утра даже первый снег выпал было, да уже растаял :-x
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* elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 422
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.12.17 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только на полях, да крышах домов ещё немного осталось

но всё равно приятно :lol:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12750
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.12.17 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
У нас сегодня с утра даже первый снег выпал было

Не,у нас ещё снега - небыло. Помню,4 декабря,2000 года,
переехал в Эту - квартиру,это была первая зима-тут.
Было +18 градусов...
:lol:
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3392
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 01.12.17 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Высоко.На чердаке с голубями чёль живёшь :lol:
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* elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 422
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.12.17 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

На 19 этаже в 22-ух этажном доме, в общем почти угадала :-P
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Страница 606 из 606«1...604605606
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