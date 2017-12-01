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§ NG.kz
Нурсултан Назарбаев: Двигаться надо через духовное возрождение
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30609
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.12.17 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глава государства Нурсултан НАЗАРБАЕВ приветствовал победителей проекта «100 новых лиц Казахстана» на одноименном форуме в Астане. По его словам, программа «Рухани жангыру» призвана помочь казахстанцам в достижении высоких целей.
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Серж
Re: Нурсултан Назарбаев: Двигаться надо через духовное...




Отправлено: 01.12.17 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Замечательные слова и только.

§ yudjin
Re: Нурсултан Назарбаев: Двигаться надо через духовное...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4920
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.12.17 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всегда относился скептически к данным проектам, ведь заявки подавали сотни людей и у каждого есть чем гордится, за каждым своя история, свои победы... а выбирают 100... остальные что не достойны?
Тем не менее, в данную сотню с 34 -м результатом по результатам голосования попал наш чемпион мира Денис Кузин. И 2 бизнесмена: А.Турсунов (84 место) и К.Маишев (91 место)... представителей науки, медицины, культуры и общественной деятельности из нашей области в 100 лицах нет.
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§ КГСПС
Re: Нурсултан Назарбаев: Двигаться надо через духовное...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 248
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 01.12.17 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Экономику создали, бизнес-сообщество создали, Казахстан сделали известным в мире. Нас уважают, нас ценят. Казахстанцев узнают везде, их уважают. Следующая ступень — двигаться надо через духовное возрождение, - сказал глава государства./// :-o
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Гость
Нурсултан Назарбаев: Двигаться надо через духовное возрождение




Отправлено: 01.12.17 - 19:29
Комментарий проходит проверку.

Гость
Нурсултан Назарбаев: Двигаться надо через духовное возрождение




Отправлено: 01.12.17 - 19:38
Комментарий проходит проверку.

* elektron
Re: Нурсултан Назарбаев: Двигаться надо через духовное...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 422
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.12.17 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что 3-ёх процентный результат, тоже результат. Могло быть и хуже, как в акиматах и полиции ;-)
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