yudjin Re: Нурсултан Назарбаев: Двигаться надо через духовное... #2





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 4920

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 18:54 Всегда относился скептически к данным проектам, ведь заявки подавали сотни людей и у каждого есть чем гордится, за каждым своя история, свои победы... а выбирают 100... остальные что не достойны?

Тем не менее, в данную сотню с 34 -м результатом по результатам голосования попал наш чемпион мира Денис Кузин. И 2 бизнесмена: А.Турсунов (84 место) и К.Маишев (91 место)... представителей науки, медицины, культуры и общественной деятельности из нашей области в 100 лицах нет.