112 Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя! #33





(Пользователи) Сообщений: 7569

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 17:10 Цитата: Мистер:

Любой комментарий оставляет след, ip адрес, по

Хм..

То есть если я скажу сейчас что я сделал нечто незаконное, равно тому, что скажешь например ты?

Кого из нас быстро вычислит и проверит сотрудник полиции, участковый допустим района, где совершено преступление?

Каким образом он тебя вычислит так вот сразу?

И напротив, зная что я Мереке Заканович, меня можно найти за пару минут допустим ему?

И да, ни одна администрация сайта не выдаст своих, ты зачем мне это говоришь?

Ты своих близких, совершивших правонарушение или либо что то противозаконное, выдашь?