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§ NG.kz
Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30609
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.12.17 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще вчера поправки в закон о СМИ интересовали большей частью профессионалов и продвинутых читателей. Но Казнет заметно оживился, обсуждая новость: закон о СМИ посягнул на анонимность комментариев в Интернете.
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кн
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!




Отправлено: 01.12.17 - 16:40
Комментарий удален модератором.

кустанаец 1
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!




Отправлено: 01.12.17 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
лучше бы по меньше бестолковых праздников сделали

Мистер
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!




Отправлено: 01.12.17 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:


Ты действительно думаешь что сейчас есть анонимность?) Ты действительно настолько наивный? Любой комментарий оставляет след, ip адрес, по этому ip адресу можно отследить, не всякие школьники с интернетов, а правоохранительные органы, администрация сайта, по запросу от этих самых органов предоставит твой ip, далее обращение к провайдеру и вот к тебе уже стучаться. Так что будь добр забудь свой унылое "покажи себя" или "скажи это в лицо". Если раньше можно было получить только от провайдера информацию об авторе поста, то сейчас администрация сайта сама сможет предоставить твои данные.

§ 112
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!
112


(Пользователи)
Сообщений: 7569
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.12.17 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мистер:
Любой комментарий оставляет след, ip адрес, по

Хм..
То есть если я скажу сейчас что я сделал нечто незаконное, равно тому, что скажешь например ты?
Кого из нас быстро вычислит и проверит сотрудник полиции, участковый допустим района, где совершено преступление?
Каким образом он тебя вычислит так вот сразу?
И напротив, зная что я Мереке Заканович, меня можно найти за пару минут допустим ему?
И да, ни одна администрация сайта не выдаст своих, ты зачем мне это говоришь?
Ты своих близких, совершивших правонарушение или либо что то противозаконное, выдашь?
Профайл

proxy
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!




Отправлено: 01.12.17 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мистер:
Любой комментарий оставляет след, ip адрес, по этому ip адресу можно отследить

а если симка была куплена на васю петина и установлена в новый смарт, то кАВо искать будем по ойпи?

ойпырмай
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!




Отправлено: 01.12.17 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
И да, ни одна администрация сайта не выдаст своих, ты зачем мне это говоришь?
Ты своих близких, совершивших правонарушение или либо что то противозаконное, выдашь

дикохахатал

Ауф фидерзейн
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!




Отправлено: 01.12.17 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жалко конечно, но придётся прощаться с НГ, но что сделать, Оля вы супер, по больше бы таких, может тогда и не всё было бы так плохо в нашей жизни.

* elektron
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 422
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.12.17 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ауф фидерзейн:

Рано прощаться то :lol: Закон принять одно дело, а его реализовать.... Вот тут то самое интересное и начнётся ;-)
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§ 112
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!
112


(Пользователи)
Сообщений: 7569
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.12.17 - 18:56
Комментарий удален модератором.
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Товарищ Ын
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!




Отправлено: 01.12.17 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Потому что 112е никогда не пррячутся и не лгут, как многие многие другие, и не разводят в интернете свои многочисленные ники, для толпы..


Ути-пути какой смелый и мужественный мырза "Одобрямс". :lol:
Срочно представить к медали "Ерлiгi үшiн" 8-)

§ 112
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!
112


(Пользователи)
Сообщений: 7569
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.12.17 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что такого?
Как у них с этим, стоб сравнить?
Или там обо всем можно этом говорить?
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§ 112
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!
112


(Пользователи)
Сообщений: 7569
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.12.17 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я именно о националистических и прочих высказываниях.
Подрывающих суверенитет страны..
Там это называют свободой слова?
Ну возьмем Шарли например..
Это есть хорошо?
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§ 112
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!
112


(Пользователи)
Сообщений: 7569
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.12.17 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Товарищ Ын:
Ути-пути какой смелый и мужественный м

Естественно..
И я не боюсь открыто критиковать дорожников либо чиновников..
Ты можешь?
Неужели нет?
За именно критику кое где мне до сих пор не дают Уважаемого..
Как некоторым, кто не критикует..
Есть разница между мной и тобой?
Да это как две параллельные Вселенные на просторах суперВселенной!
Профайл
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