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Мистер:
Разговор явно отошел от темы. Диалог ушел в дебри аля "а если бы, а вдруг...?", да я считаю это флудом
Где ушел от темы?
Уходя от темы ты сам подразумеваешь что начнешь флудить..
Я то там как раз все по теме.
Ты снова боишься..
Сюда переаел стрелки чтобы снова обо мне лично говорить..
Товарищи, давайте хоть иногда не обо мне..
Хоть иногда в теме и по теме, и не нужно убегать с якобы с темой во флуд только для того, чтобы как то начать обзываться и ругаться лично..
Вот потому я вас троллей не уважаю..
Перелогинишься сейчас, примешь другую позу и начнешь под новым ником гадить..