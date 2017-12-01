yudjin Re: Президент Казахстана покорил YouTube, сняв на ходу пальто #8





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 4920

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 16:44 Да уж... бальзам на душу пэтриотов в совершенно обычном действии любого человека - это по-нурлыкунски! Интересно, как они до этого представляли снятие пальто любым другим Президентом вне попадания в объектив камеры?

Скоро дойдет до того, что любой жест Президента будет расцениваться как послание свыше... приговаривая нурлыкун, нурлыкун...