NG.kz Президент Казахстана покорил YouTube, сняв на ходу пальто



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 30607

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 14:02 Нурсултан Назарбаев в дверях резиденции Главы Беларуси виртуозно сбросил пальто, которое тут же поймали. На поймавших Назарбаев не обратил внимания и прошёл к Лукашенко. Момент попал на видеокамеры журналистов.

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