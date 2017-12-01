Еще вчера поправки в закон о СМИ интересовали большей частью профессионалов и продвинутых читателей. Но Казнет заметно оживился, обсуждая новость: закон о СМИ посягнул на анонимность комментариев в Интернете. Читать новость
Сарказм никто не отменял. Можно критиковать чиновников выкладывая "хвалебные речи", типа: "Спасибо такому-то чиновнику за отличное качество дорожного покрытия, чудные тротуары, ослепительные бордюры. Желаю Вам еще 2 новых крузака, чтобы беречь бюджетные деньги, ведь от качества автомобиля зависит и то, как долго прослужит дорожное полотно - передвигайтесь пожалуйста только люксовых авто, Казахстан - великая страна, денег хватит на всех!" Простые люди поймут что и к чему, остальные дальше прежнего от берега уйдут, тем лучше - это неуклюжее шоу быстрее кончится.
но отныне любое ваше движение на сайте СМИ будет четко соотнесено с вашей реальной личностью.
А что не так? Реальность она должна быть реальностью, или как то по другому? И да, у тролля либо комментатора должна быть ответственнось и не нужно придумывать отговорки.. Пусть комментируют под своими настоящими именами и баста.. Хватит уже, в понты от демократии якобы играть..
Потому что у 112х есть имя, фамилия, реальный адрес, место работы и тд.. Потому что у 112х есть ответственность за свои слова, как в реалиях, так и в интернете.. Потому что 112е никогда не пррячутся и не лгут, как многие многие другие, и не разводят в интернете свои многочисленные ники, для толпы.. Потому что для 112х, сказать свое имя и фамилию ничего не стоит и нечего бояться своей тени.. Знакомьтесь - Я Мереке Заканович..
История не нова, повторяется - это ведь известно. А мы как раз непосредственно участвует в этом "повторении", на те же грабли наступаем, если так будет применительно сказать.))) Мы все, надеюсь , знаем басни И.Крылова. Очень кратко о нем в связи с сегодняшней темой: Цитата:
Басни Крылова: как критиковать всех подряд и быть любимцем власти Устроившись работать в канцелярию Кабинета Ее Величества, начал издавать сатирический журнал, что очень рассердило императрицу Екатерину II. Крылов постоянно сталкивался с примерами чванства, глупости, зазнайства. Напрямую говорить об этом не было никакой возможности. Нужен был иной язык, формально не оскорбительный. Пьесы — да, вариант. Его пьесы «Модная лавка» и «Урок дочкам» спустя несколько лет пройдут в Петербурге с успехом. Но театралов мало, нужно что-то более популярное. И таким жанром могла стать именно басня... Уже в 1804 году он вовсю переводит на русский басни Лафонтена. Известный поэт, переводчик Лафонтена Дмитриев поддерживает Крылова, и тот начинает писать, всё больше и активнее... Крылов, высмеивая всё и всех, умудрился быть всеобщим любимцем, обласканным императорской фамилией и публикой. Стоит почитать его биографии — Крылов мог себе позволить многое, за что страдали более знатные персоны. Будучи по натуре жестким и прозорливым человеком, он сжился с ролью жуира, бонвивана и беззлобного добряка. И вправду — ему самому не нужно было смеяться над пороками — над ними издевались персонажи его басен...
А он, в свою очередь, "научился" этому у Эзопа (VI век до нашей эры) - В честь древнего грека возникло выражение «эзопов язык» - то есть завуалированный способ выражения мыслей, помогающий скрыть свои идеи от цензуры, но в доходчивой форме донести их до читателя. Ну и Лафонтена (1621 – 1695) - – обличителей общественного устройства очень не любят сильные мира сего. Не взлюбил баснописца и король Людовик XIV, из-за чего Лафонтен испытал в своей жизни немало трудностей. Нравоучение в баснях Лафонтена отступает на второй план, а главным становится выражение собственных мыслей, идей и чувств. Басни поэта наполнены философскими размышлениями и многочисленными лирическими вставками. Их сюжеты чаще не назидательные, а трогательные или забавные, а их персонажи не просто условны, но и имеют собственный характер.. https://www.kp.ru/daily/24541/720786/
1: Все эти нововведения по сути попирание свободе слова! И
Ты считаешь свободой слова провокации по национальному признаку и языковому вопрому? Ты считаешь создание открыто таких провокационных тем, обливающих грязью целую нацию, свободой? Ну нет уш.. К таким только жесткие, весьма жесточайшие меры.. Наслушались слава Богу за столько лет..
Ага выгодно же нагадить из за угла и спрятаться. Правильно приняли закон ! Кое кто решил через интернет расшатать государство. Необходимо доработать закон. Необходимо так же печатать номера телефонов служб которые могли бы реагировать на оскорбление президента страны и т.д.
Проблема в том что они пытаются контролировать интернет, видимо все еще не могут смирится с тем что есть что-то не подконтрольное в нашей стране. Посмотрите на Россию, там это еще больше углубилось. Под эгидой "благих намерений", господа роют могилу для казнета. Не в том направлении работают. Вместо того чтобы обратить внимание на критику, увидеть свои ошибки, власти решают ограничить эту критику. Конечно пока что, еще не все так плохо, пока еще не решили подключение к соц.сетям через смс)
Интересно.. А зачем критиковать анонимно и прячась за сотню другую ников? Вы не можете это сделать честно и открыто? То есть покритиковать за ямку на дороге дорожниклв, это нужно зайти под сотню ников и строчить как пулемет, попутно обзывая и оскорбляя работников дороги? А теперь пусть они знают вас в лицо и посмотрят на ващу профессию, какова она и так ли идеальна.. Или страх и трусость, а еще более стыд, за свою профессию, не дают вам честно признаться где сами работаете?
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