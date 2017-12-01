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§ NG.kz
Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30607
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.12.17 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще вчера поправки в закон о СМИ интересовали большей частью профессионалов и продвинутых читателей. Но Казнет заметно оживился, обсуждая новость: закон о СМИ посягнул на анонимность комментариев в Интернете.
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Ээх
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!




Отправлено: 01.12.17 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сарказм никто не отменял. Можно критиковать чиновников выкладывая "хвалебные речи", типа: "Спасибо такому-то чиновнику за отличное качество дорожного покрытия, чудные тротуары, ослепительные бордюры. Желаю Вам еще 2 новых крузака, чтобы беречь бюджетные деньги, ведь от качества автомобиля зависит и то, как долго прослужит дорожное полотно - передвигайтесь пожалуйста только люксовых авто, Казахстан - великая страна, денег хватит на всех!"
Простые люди поймут что и к чему, остальные дальше прежнего от берега уйдут, тем лучше - это неуклюжее шоу быстрее кончится.

§ 112
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!
112


(Пользователи)
Сообщений: 7560
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.12.17 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
но отныне любое ваше движение на сайте СМИ будет четко соотнесено с вашей реальной личностью.

А что не так?
Реальность она должна быть реальностью, или как то по другому?
И да, у тролля либо комментатора должна быть ответственнось и не нужно придумывать отговорки..
Пусть комментируют под своими настоящими именами и баста..
Хватит уже, в понты от демократии якобы играть..
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§ 112
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!
112


(Пользователи)
Сообщений: 7560
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.12.17 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Товарищ Ын:
Останутся только 112-е. )))

Потому что у 112х есть имя, фамилия, реальный адрес, место работы и тд..
Потому что у 112х есть ответственность за свои слова, как в реалиях, так и в интернете..
Потому что 112е никогда не пррячутся и не лгут, как многие многие другие, и не разводят в интернете свои многочисленные ники, для толпы..
Потому что для 112х, сказать свое имя и фамилию ничего не стоит и нечего бояться своей тени..
Знакомьтесь - Я Мереке Заканович..
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§ Алиса
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3829
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 01.12.17 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
История не нова, повторяется - это ведь известно. А мы как раз непосредственно участвует в этом "повторении", на те же грабли наступаем, если так будет применительно сказать.)))
Мы все, надеюсь ;-) , знаем басни И.Крылова. Очень кратко о нем в связи с сегодняшней темой: Цитата:
Басни Крылова: как критиковать всех подряд и быть любимцем власти Устроившись работать в канцелярию Кабинета Ее Величества, начал издавать сатирический журнал, что очень рассердило императрицу Екатерину II. Крылов постоянно сталкивался с примерами чванства, глупости, зазнайства. Напрямую говорить об этом не было никакой возможности. Нужен был иной язык, формально не оскорбительный. Пьесы — да, вариант. Его пьесы «Модная лавка» и «Урок дочкам» спустя несколько лет пройдут в Петербурге с успехом. Но театралов мало, нужно что-то более популярное. И таким жанром могла стать именно басня... Уже в 1804 году он вовсю переводит на русский басни Лафонтена. Известный поэт, переводчик Лафонтена Дмитриев поддерживает Крылова, и тот начинает писать, всё больше и активнее... Крылов, высмеивая всё и всех, умудрился быть всеобщим любимцем, обласканным императорской фамилией и публикой. Стоит почитать его биографии — Крылов мог себе позволить многое, за что страдали более знатные персоны. Будучи по натуре жестким и прозорливым человеком, он сжился с ролью жуира, бонвивана и беззлобного добряка. И вправду — ему самому не нужно было смеяться над пороками — над ними издевались персонажи его басен...

А он, в свою очередь, "научился" этому у Эзопа (VI век до нашей эры) - В честь древнего грека возникло выражение «эзопов язык» - то есть завуалированный способ выражения мыслей, помогающий скрыть свои идеи от цензуры, но в доходчивой форме донести их до читателя. Ну и Лафонтена (1621 – 1695) - – обличителей общественного устройства очень не любят сильные мира сего. Не взлюбил баснописца и король Людовик XIV, из-за чего Лафонтен испытал в своей жизни немало трудностей. Нравоучение в баснях Лафонтена отступает на второй план, а главным становится выражение собственных мыслей, идей и чувств. Басни поэта наполнены философскими размышлениями и многочисленными лирическими вставками. Их сюжеты чаще не назидательные, а трогательные или забавные, а их персонажи не просто условны, но и имеют собственный характер.. https://www.kp.ru/daily/24541/720786/

[Исправлено: Алиса, 01.12.2017 - 13:36]
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§ 112
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!
112


(Пользователи)
Сообщений: 7560
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.12.17 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1:
Все эти нововведения по сути попирание свободе слова! И

Ты считаешь свободой слова провокации по национальному признаку и языковому вопрому?
Ты считаешь создание открыто таких провокационных тем, обливающих грязью целую нацию, свободой?
Ну нет уш..
К таким только жесткие, весьма жесточайшие меры..
Наслушались слава Богу за столько лет..
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Народный контроль
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!




Отправлено: 01.12.17 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ага выгодно же нагадить из за угла и спрятаться. Правильно приняли закон ! Кое кто решил через интернет расшатать государство. Необходимо доработать закон. Необходимо так же печатать номера телефонов служб которые могли бы реагировать на оскорбление президента страны и т.д.

§ Алиса
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3829
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 01.12.17 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Знакомьтесь - Я Мереке Заканович..

Ну еще бы фотку, в очередной раз выложил бы, а то как-то неполная информация)))) Уже, наверное, весь Кустанай и Рудный знают - куда еще напоминать :lol: :lol: :lol:
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Серж
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!




Отправлено: 01.12.17 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что ж, перекрыв этот клапан пароиспускания ненурлыкунов ,может протечь в другом месте,оно вам надо,откуда столько сантехнических поправок взять?

ваще
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!




Отправлено: 01.12.17 - 14:31
Комментарий удален модератором.

андрей 117
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!




Отправлено: 01.12.17 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
еще одна гаечка в телеге закручена.скоро она понесет нас в светлое будущее на всех парах

§ 07Litra
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9258
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 01.12.17 - 15:37
Комментарий удален модератором.
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Мистер
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!




Отправлено: 01.12.17 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проблема в том что они пытаются контролировать интернет, видимо все еще не могут смирится с тем что есть что-то не подконтрольное в нашей стране. Посмотрите на Россию, там это еще больше углубилось. Под эгидой "благих намерений", господа роют могилу для казнета. Не в том направлении работают. Вместо того чтобы обратить внимание на критику, увидеть свои ошибки, власти решают ограничить эту критику. Конечно пока что, еще не все так плохо, пока еще не решили подключение к соц.сетям через смс)

праздник
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!




Отправлено: 01.12.17 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Я Мереке Заканович

что из этого фамилия?

§ 112
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!
112


(Пользователи)
Сообщений: 7560
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.12.17 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мистер:
власти решают ограничить эту критику. К

Интересно..
А зачем критиковать анонимно и прячась за сотню другую ников?
Вы не можете это сделать честно и открыто?
То есть покритиковать за ямку на дороге дорожниклв, это нужно зайти под сотню ников и строчить как пулемет, попутно обзывая и оскорбляя работников дороги?
А теперь пусть они знают вас в лицо и посмотрят на ващу профессию, какова она и так ли идеальна..
Или страх и трусость, а еще более стыд, за свою профессию, не дают вам честно признаться где сами работаете?
Профайл

Гость
Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!




Отправлено: 01.12.17 - 16:33
Комментарий проходит проверку.
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