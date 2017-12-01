господи (по 112-му), в классе родители не могут договориться, что подарить детям на новый год: кульки или книгу... а тут такой дремучий лес нагородили...



Цитата: Потому что там может быть аффилированность, может быть управление и манипулирование через детей. Поэтому совет сейчас будет отдельно управлять финансами.

из школы, как учреждения прежде всего ОБРАЗОВАНИЯ, х... знает что (по-другому не скажешь) нах...вертили и теперь геморрой на свою голову лечат. Всё потому что государство практически самоустранилось в финансировании, но по прежнему пытается кулачками махать в области скудоумного образования.



Цитата: В состав попечительского совета будут входить:

только большинству из того списка до лампочки проблемы с отсутствием туалетной бумаги в отдельно взятом классе обычной средней школы, если их дитя там не грызёт гранит... у них своих дел хватает, такова жестокая нынешняя реальность.