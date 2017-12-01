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§ NG.kz
О больших переменах в системе образования заявили в МОН РК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30607
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.12.17 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В казахстанской системе образования наступили большие перемены, отныне управлять деньгами и внутренними делами учебных заведений будут родители, благотворители и социальные партнёры. За длинными речами чиновники доносят мысль: отныне поборам и нарушениям в школах и вузах поставлен надёжный заслон.
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гость
Re: О больших переменах в системе образования заявили в МОН РК




Отправлено: 01.12.17 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если с созданием юридического лица надо будет платить госпошлину за регистрацию. Для регистрации надо разработать положение или устав, надо избрать председателя и членов правления, оговорить цели и задачи, пределы полномочий, функции, вопросы взаимодействий с заинтересованными органами и организациями и т.д. Все это уже,на начальной стадии требует пусть не больших, но затрат. За чей счет банкет? Попечительские советы практиковались в вузах области не один год, как же они работали, кто спонсор, куда деньги девались, кто руководил, на какие цели и кто брал средства, был ли вообще открыт счет, каким образом и согласно каким задокументированным коллегиальным решениям брали средства из фонда совета и как эффективно они использовались и главное, достигли ли цели, коррупции в этих вузах не было? Не повторятся ли нарушения, теперь уже в школах?

Будущее
Re: О больших переменах в системе образования заявили в МОН РК




Отправлено: 01.12.17 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да здравствуют Советы !!!

УРА ТОВАРИЩИ !!!

* yudjin
Re: О больших переменах в системе образования заявили в МОН РК
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4918
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.12.17 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
господи (по 112-му), в классе родители не могут договориться, что подарить детям на новый год: кульки или книгу... а тут такой дремучий лес нагородили...

Цитата:
Потому что там может быть аффилированность, может быть управление и манипулирование через детей. Поэтому совет сейчас будет отдельно управлять финансами.

из школы, как учреждения прежде всего ОБРАЗОВАНИЯ, х... знает что (по-другому не скажешь) нах...вертили и теперь геморрой на свою голову лечат. Всё потому что государство практически самоустранилось в финансировании, но по прежнему пытается кулачками махать в области скудоумного образования.

Цитата:
В состав попечительского совета будут входить:

только большинству из того списка до лампочки проблемы с отсутствием туалетной бумаги в отдельно взятом классе обычной средней школы, если их дитя там не грызёт гранит... у них своих дел хватает, такова жестокая нынешняя реальность.
Профайл

§ Алиса
Re: О больших переменах в системе образования заявили в МОН РК
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3829
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 01.12.17 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
в классе родители не могут договориться

Оооо, Юд столкнулся с прелестями школьной жизни родителей? Терпения!!!!
Профайл

Да-а-а.
Re: О больших переменах в системе образования заявили в МОН РК




Отправлено: 01.12.17 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас нормальных родителей как раз 10 на всю деревню. Не пьющих, культурных и грамотных. Остальные как говорят так и пишут: " драва, вада,учетеля".И вот "попечительскому совету дают шанс контролировать на местах качество образования, моральный климат и финансы, причём как бюджетные, так и благотворительную помощь." Ну смехота.

§ Медный
Re: О больших переменах в системе образования заявили в МОН РК
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1355
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 01.12.17 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Будущее:
Да здравствуют Советы

это не те советы. не заблуждайтесь и не заблуждайте :-)
Профайл

сурок
Re: О больших переменах в системе образования заявили в МОН РК




Отправлено: 01.12.17 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А по мне, хорошая вещь. На западе давно существую попечительские советы и при престижных школах можно пропихнуть отпрыска, если ты важен материально (спонсор) для школы, - но это частности. Если родительский комитет будет, если не распоряжаться, то хотя бы контролировать массовую закупку "штор", то это неплохо. Если школа реально нуждается в доп. финансировании, помимо бюджета, это будет выявлено.
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