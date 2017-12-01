История не нова, повторяется - это ведь известно. А мы как раз непосредственно участвует в этом "повторении", на те же грабли наступаем, если так будет применительно сказать.)))

Мы все, надеюсь , знаем басни И.Крылова. Очень кратко о нем в связи с сегодняшней темой: Цитата: Басни Крылова: как критиковать всех подряд и быть любимцем власти Устроившись работать в канцелярию Кабинета Ее Величества, начал издавать сатирический журнал, что очень рассердило императрицу Екатерину II. Крылов постоянно сталкивался с примерами чванства, глупости, зазнайства. Напрямую говорить об этом не было никакой возможности. Нужен был иной язык, формально не оскорбительный. Пьесы — да, вариант. Его пьесы «Модная лавка» и «Урок дочкам» спустя несколько лет пройдут в Петербурге с успехом. Но театралов мало, нужно что-то более популярное. И таким жанром могла стать именно басня... Уже в 1804 году он вовсю переводит на русский басни Лафонтена. Известный поэт, переводчик Лафонтена Дмитриев поддерживает Крылова, и тот начинает писать, всё больше и активнее... Крылов, высмеивая всё и всех, умудрился быть всеобщим любимцем, обласканным императорской фамилией и публикой. Стоит почитать его биографии — Крылов мог себе позволить многое, за что страдали более знатные персоны. Будучи по натуре жестким и прозорливым человеком, он сжился с ролью жуира, бонвивана и беззлобного добряка. И вправду — ему самому не нужно было смеяться над пороками — над ними издевались персонажи его басен...

А он, в свою очередь, "научился" этому у Эзопа (VI век до нашей эры) - В честь древнего грека возникло выражение «эзопов язык» - то есть завуалированный способ выражения мыслей, помогающий скрыть свои идеи от цензуры, но в доходчивой форме донести их до читателя. Ну и Лафонтена (1621 – 1695) - – обличителей общественного устройства очень не любят сильные мира сего. Не взлюбил баснописца и король Людовик XIV, из-за чего Лафонтен испытал в своей жизни немало трудностей. Нравоучение в баснях Лафонтена отступает на второй план, а главным становится выражение собственных мыслей, идей и чувств. Басни поэта наполнены философскими размышлениями и многочисленными лирическими вставками. Их сюжеты чаще не назидательные, а трогательные или забавные, а их персонажи не просто условны, но и имеют собственный характер.. https://www.kp.ru/daily/24541/720786/



[Исправлено: Алиса, 01.12.2017 - 13:36]