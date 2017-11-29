Цитата: ха...ха....ха....:

или установи сайт с VPN , и пиши с Недерландов.. о том как ты перестал кушать баранину...и перешел на конину...



Какой бы фейк ты не регистрировал, твое поведение, манера мышления и изложения мыслей тебя выдаст. К тому же, возможно, то самое оборудование у провайдеров запоминает время и адреса соединений, таким образом можно на основе тех же данных от владельца сервера, сопоставляя временные метки, выявить реальный адрес пользователя даже за цепочками прокси и впн.