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§ NG.kz
Президент Казахстана покорил YouTube, сняв на ходу пальто
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30607
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.12.17 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нурсултан Назарбаев в дверях резиденции Главы Беларуси виртуозно сбросил пальто, которое тут же поймали. На поймавших Назарбаев не обратил внимания и прошёл к Лукашенко. Момент попал на видеокамеры журналистов.
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Всем общий
Re: Президент Казахстана покорил YouTube, сняв на ходу пальто




Отправлено: 01.12.17 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да это сенсация для жителей Казахстана.

§ Медный
Re: Президент Казахстана покорил YouTube, сняв на ходу пальто
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1355
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 01.12.17 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


PR ход? :lol: не так изящно как ранее, но всё же...
есть кому ловить. Команда крепка

[Исправлено: Медный, 01.12.2017 - 14:10]
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Митстер
Re: Президент Казахстана покорил YouTube, сняв на ходу пальто




Отправлено: 01.12.17 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нравятся такие заголовки, прям покорил ютуб. 6600 просмотров, у некоторых школьников просмотров больше))

Рихард
Re: Президент Казахстана покорил YouTube, сняв на ходу пальто




Отправлено: 01.12.17 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ничего тут виртуозного нет. раздули сенсацию на пустом месте

§ Инквизитоp
Re: Президент Казахстана покорил YouTube, сняв на ходу пальто
Инквизитоp


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 58
Регистрация: 18.09.14
Отправлено: 01.12.17 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
знакомый школьник снимает ролики про доту, у него за неделю около 100 000 просмотров, а тут всего 4 000, из половина это СМИ
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nik58
Re: Президент Казахстана покорил YouTube, сняв на ходу пальто




Отправлено: 01.12.17 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тоже система,забивать все инфомусором

Гость
Президент Казахстана покорил YouTube, сняв на ходу пальто




Отправлено: 01.12.17 - 16:35
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