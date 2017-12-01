112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #8806





(Пользователи) Сообщений: 7560

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 00:19 Видишь как тема с задачками то исчезла, потому что создана была благодаря или вопреки Мне..

Я решаю тут, получается?

А почему?

Да потому что цель номер один у тебя это прежде всего Я, а не какие то задачки, скачанные с Ютьюба..

И чего ты добился этим?