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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7560
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.12.17 - 00:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видишь как тема с задачками то исчезла, потому что создана была благодаря или вопреки Мне..
Я решаю тут, получается?
А почему?
Да потому что цель номер один у тебя это прежде всего Я, а не какие то задачки, скачанные с Ютьюба..
И чего ты добился этим?
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1355
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 01.12.17 - 00:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ай, дАрАгой смотри киношку, я знаю что ты не успокоишься пока за тобой не будет последнее слово :lol: :lol: (см. Симптом последнего слова Клейста) ;-)
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7560
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.12.17 - 01:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрю фильм про танго, не, не Последнее ьанго с Париже с идолом кино режиссером Бернардо Бертолучи..
Смотрю Танго с убийцей с несравненным Робертом Дювалом,.
Танго это любовь, танго это жизнь, танго это жизнь, танго это ненависть..
Эх, где мои 15 лет..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7560
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.12.17 - 01:15
Комментарий удален модератором.
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5009
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.12.17 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуйте! Как проехать на площадь Назарбаева? Значит так: выходите из Назарбаев-аэропорта, садитесь на Назарбаев-аэроэкспресс, по проспекту Назарбаева, мимо Назарбаев университета, справа от Вас останется госпиталь Назарбаева. Проедите Назарбаев-лицей, потом Назарбаев-школу, выйдете на парке Первого Президента, и через улицу Елбасы, наискосок от павильонов Назарбаев-Expo, увидите площадь Назарбаева... всех причастных с наступающим праздником Первого Президента!!!)))))))
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1501
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 01.12.17 - 10:41
Комментарий удален модератором.

Товарищ Ын
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 01.12.17 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Танго это любовь, танго это жизнь, танго это жизнь, танго это ненависть..
Эх, где мои 15 лет..


Да уж! Старый ты совсем стал. Ностальгируеш. )

1501
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 01.12.17 - 11:03
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7560
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.12.17 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Товарищ Ын:
Да уж! Старый ты совсем стал. Ностальгируеш. )

Сколько помню, всегда ностальгировал.
По детству, потом по юности, потом по молодости, сейчас уже по нулевым годам..
Человеку свойственно это наверно, постоянно оглядываться назад, делать какие то выводы, хотя уже поздно..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7560
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.12.17 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничего себе я спал на день президента..
Как президент..
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§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3829
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 01.12.17 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик, для тебя

3932
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7560
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.12.17 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Марик, для тебя

Для меня этот праздник до сих пор остается загадкой дня..
Сейчас походил по улицам, набрал строительных смесей, все работают..
Я тоже работаю..
Комментаторы тролли усердно пишут на форумах..
Почему не празднуют?
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