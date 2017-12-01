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§ NG.kz
Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 30605
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.12.17 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще вчера поправки в закон о СМИ интересовали большей частью профессионалов и продвинутых читателей. Но Казнет заметно оживился, обсуждая новость: закон о СМИ посягнул на анонимность комментариев в Интернете.
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Ээх
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!




Отправлено: 01.12.17 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сарказм никто не отменял. Можно критиковать чиновников выкладывая "хвалебные речи", типа: "Спасибо такому-то чиновнику за отличное качество дорожного покрытия, чудные тротуары, ослепительные бордюры. Желаю Вам еще 2 новых крузака, чтобы беречь бюджетные деньги, ведь от качества автомобиля зависит и то, как долго прослужит дорожное полотно - передвигайтесь пожалуйста только люксовых авто, Казахстан - великая страна, денег хватит на всех!"
Простые люди поймут что и к чему, остальные дальше прежнего от берега уйдут, тем лучше - это неуклюжее шоу быстрее кончится.
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