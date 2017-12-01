Ээх Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя! #15







Отправлено: - 13:10 Сарказм никто не отменял. Можно критиковать чиновников выкладывая "хвалебные речи", типа: "Спасибо такому-то чиновнику за отличное качество дорожного покрытия, чудные тротуары, ослепительные бордюры. Желаю Вам еще 2 новых крузака, чтобы беречь бюджетные деньги, ведь от качества автомобиля зависит и то, как долго прослужит дорожное полотно - передвигайтесь пожалуйста только люксовых авто, Казахстан - великая страна, денег хватит на всех!"

Простые люди поймут что и к чему, остальные дальше прежнего от берега уйдут, тем лучше - это неуклюжее шоу быстрее кончится.