drakon Re: Моя Деревенька и её окрестности. #9062





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12745

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:49 В этом здании,в 1401 году был основан

Госпиталь-Лепрозорий,для лечения -



Проказы. В настоящее время - это

Музей. Неужели в то время уже были

врачи,которые лечили эти болезни?

Выберу время,схожу в музей...