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Куратор темы: drakon
§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 414
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.11.17 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять "хомячки" у тебя тут по деревеньке бегают :-P
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12745
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.11.17 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом здании,в 1401 году был основан
Госпиталь-Лепрозорий,для лечения -

Проказы. В настоящее время - это
Музей. Неужели в то время уже были
врачи,которые лечили эти болезни?
Выберу время,схожу в музей... :oops:
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Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 01.12.17 - 03:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот однако и зима , наступила , через 30 дней Новый Год ! :lol: :lol: :lol:

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12745
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.12.17 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер .:
через 30 дней Новый Год ! :lol: :lol: :lol:

У нас,25 декабря - Рождество начинается.

Люди дома свои начали - украшать... :lol: :oops:
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