сайлау курманов Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя! #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2404

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:01 на мой взгляд тут стоит вопрос о лояльности того или иного гражданина к политике проводимой руководством страны , и в случае расхождения или критики этой политики , ограничить этих персон к медиа пространству. Однако , я должен заявить , мне в корне не нравится что делается в стране и было настроение послать всех к чертям и уехать, хотя сжигать мосты и строить новую жизнь на чужбине с теми грошами которые я выручу с продажи было бы ошибкой. Так, после долгих раздумий я решил остался,моя позиция не изменилась и я буду стараться всеми доступными мерами добиваться лучшей доли для всех граждан этой страны. Только вот как повернуть сознание тех граждан, которые громче всех хвалят власть и это считают патриотичным, в конце концов это глупо , каждый делает свою работу и не должен за это требовать аплодисментов