Андрей Re: Объект с коррупционным запашком #15







Отправлено: - 12:20 Ну правда, прям уж захвалил народ Гаязова.)Раз он такой супер хозяйствинник, то конечно пусть работает, че уж. Пофиг что он корупционную схему создал, и люди теперь сидят, он то у нас, не прикосновенный)Ему можно).Люди пусть дальше в рабочее время чистят улицы, а он кэш собирает.)



[Исправлено: Gljuk, 01.12.2017 - 13:11]