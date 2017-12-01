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§ NG.kz
О больших переменах в системе образования заявили в МОН РК
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 30605
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.12.17 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В казахстанской системе образования наступили большие перемены, отныне управлять деньгами и внутренними делами учебных заведений будут родители, благотворители и социальные партнёры. За длинными речами чиновники доносят мысль: отныне поборам и нарушениям в школах и вузах поставлен надёжный заслон.
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гость
Re: О больших переменах в системе образования заявили в МОН РК




Отправлено: 01.12.17 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если с созданием юридического лица надо будет платить госпошлину за регистрацию. Для регистрации надо разработать положение или устав, надо избрать председателя и членов правления, оговорить цели и задачи, пределы полномочий, функции, вопросы взаимодействий с заинтересованными органами и организациями и т.д. Все это уже,на начальной стадии требует пусть не больших, но затрат. За чей счет банкет? Попечительские советы практиковались в вузах области не один год, как же они работали, кто спонсор, куда деньги девались, кто руководил, на какие цели и кто брал средства, был ли вообще открыт счет, каким образом и согласно каким задокументированным коллегиальным решениям брали средства из фонда совета и как эффективно они использовались и главное, достигли ли цели, коррупции в этих вузах не было? Не повторятся ли нарушения, теперь уже в школах?
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