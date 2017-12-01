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§ NG.kz
Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30605
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.12.17 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще вчера поправки в закон о СМИ интересовали большей частью профессионалов и продвинутых читателей. Но Казнет заметно оживился, обсуждая новость: закон о СМИ посягнул на анонимность комментариев в Интернете.
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Товарищ Ын
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!




Отправлено: 01.12.17 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну все, карачун тебе НГ.
Останутся только 112-е. )))

Читатель 1
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!




Отправлено: 01.12.17 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё именно так...., но есть ещё понятие: "непреодолимый ход истории"))), так вот здесь им ничего не удасться сделать, (свобода слова непреодолима)

§ сайлау курманов
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2404
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 01.12.17 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на мой взгляд тут стоит вопрос о лояльности того или иного гражданина к политике проводимой руководством страны , и в случае расхождения или критики этой политики , ограничить этих персон к медиа пространству. Однако , я должен заявить , мне в корне не нравится что делается в стране и было настроение послать всех к чертям и уехать, хотя сжигать мосты и строить новую жизнь на чужбине с теми грошами которые я выручу с продажи было бы ошибкой. Так, после долгих раздумий я решил остался,моя позиция не изменилась и я буду стараться всеми доступными мерами добиваться лучшей доли для всех граждан этой страны. Только вот как повернуть сознание тех граждан, которые громче всех хвалят власть и это считают патриотичным, в конце концов это глупо , каждый делает свою работу и не должен за это требовать аплодисментов
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?
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!




Отправлено: 01.12.17 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ольга, в тексте очень много ошибок.

осведомленный
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!




Отправлено: 01.12.17 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Товарищ Ын:
Ну все, карачун тебе НГ.
Останутся только 112-е. )))

иеменно, и всякие vital и hyuginy

мнение
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!




Отправлено: 01.12.17 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно, тот кто тут постоянно "сидит" и чувствует себя хозяином жизни, никуда не денется,пописывая свои злорадные комментарии. Простые люди не станут оставлять свои реплики, тем самым "уходит"свобода выражения мысли и состязательность. Недовольных и несогласных от данного запрета не станет меньше, все "уйдут в подполье". Такая вот ручная демократия: сегодня льзя, а завтра нельзя!

осведомленный
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!




Отправлено: 01.12.17 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
и я буду стараться всеми доступными мерами добиваться лучшей доли для всех граждан этой страны.

росии?

§ Козлов я
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 175
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 01.12.17 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Товарищ Ын:
Ну все, карачун тебе НГ.

НГ самой не нравится эта ситуация,что видно по статье ОК.
Мне нечего скрываться, но такое положение мне абсолютно не нравится. Писать и оглядываться? Мы это уже проходили. И не хочется это повторять в угоду кому-то.
Если этот закон примут - придется уходить... Перейдем опять на кухню...
А тролли останутся...

[Исправлено: Козлов я, 01.12.2017 - 11:32]
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читатель
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!




Отправлено: 01.12.17 - 11:36
Комментарий удален модератором.

§ Медный
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1351
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 01.12.17 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
доли для всех граждан этой страны.

единственное на что хочется обратить ваше вниманием в вашем же комментарии, что нужно уходить от "либерастского" термина - "эта страна", советую заменить на "нашу"

Всё идёт по спирали, и вот снова будет копиться недовольство на кухнях... чиркнут из-за океанского бугра спичку и "пар" порвёт что нибудь.... :-x
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§ Vital
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5009
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.12.17 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жаль. Походу после принятия закона редакции проще закрыть форум чем печатать всяких осведамленых,вчкушных, народных контролев.
Грустно, ко многим привык уже, как к родным😔😔😔
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nik58
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!




Отправлено: 01.12.17 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Витание в облаках будет полное,пока об землю мордой...Ибо и так оторванная от реальности власть совсем потеряет представление о настроении общества

1
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!




Отправлено: 01.12.17 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я у себя на ресурсе уже сделал авторизацию, согласно требованиям нового закона. Но вот для обсуждения насущных проблем наверное надо уходить на сторонние ресурсы. Все эти нововведения по сути попирание свободе слова! И чем дальше тем хуже! Весь негатив по сути в адрес чиновников и гос.структур. Вот и прикрывают они этим законом свои пятые точки!

осведомленный
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!




Отправлено: 01.12.17 - 12:30
Комментарий удален модератором.
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