Коля Re: Объект с коррупционным запашком #6







Отправлено: - 18:43 вот как так получается? с 2014 года крутятся вертятся вокруг этого коллектора! а проблема в чем что не могут договориться элементарно на чьем балансе висит. Как такое возможно - ума не приложу. С 2014 года знимаются!!! и это только в Рудном а представьте сколько таких ситуаций по стране. ПСД, баланс, разработка и тд. ну нельзя так, это проблема. Надо решать ее на верху. А так бросать, надеяться что местные чиновники сами найдут выход - да это капес всех пересажают и виновных и без вины. уверен много было препятствий в решении данного вопроса, и с учётом того что со всех сторон торопили с одной освоить выделенное бабло, с другой решить сам вопрос с коллектором - канеш чиновники будут искать выход из ситуаций и искать лазейки всяки. жалко мне их. честно..... сам работал на госслужбе одно время. не жалею что ушел...