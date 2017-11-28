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§ NG.kz
На автодороге Рудный - Костанай сгорела машине
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30600
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.11.17 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео сняли в 10 часов утра. "Ауди" горела на трассе. На аварию не похоже, загорелся моторный отсек. Видимо проводка.
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димон
Re: На автодороге Рудный - Костанай сгорела машине




Отправлено: 28.11.17 - 11:31
Комментарий удален модератором.

§ Мишаня
Re: На автодороге Рудный - Костанай сгорела машине
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 358
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 28.11.17 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот она, водительская солидарность! Остановились только 2 грузовика, остальные мимо, да с камерами и мыслью, побыстрее отинстаграмить! Противно!
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555107
Re: На автодороге Рудный - Костанай сгорела машине




Отправлено: 28.11.17 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
жаль сотыжку уходят лучшие

Житель
Re: На автодороге Рудный - Костанай сгорела машине




Отправлено: 28.11.17 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное причина в газовом оборудовании,надо срочно поднять цену на газ,минимум до 200 тенге.

§ karik
Re: На автодороге Рудный - Костанай сгорела машине
karik


(Пользователи)
Сообщений: 34
Регистрация: 05.11.15
Отправлено: 28.11.17 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хоть бы запикали последнее слово в последнем предложении этого комментария...
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Гость
Re: На автодороге Рудный - Костанай сгорела машине




Отправлено: 30.11.17 - 09:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Вот она, водительская солидарность! Остановились только 2 грузовика, остальные мимо, да с камерами и мыслью, побыстрее отинстаграмить! Противно!

Надо было создать затор, так было бы солидарнее? :lol:

§ Медный
Re: На автодороге Рудный - Костанай сгорела машине
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1350
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 01.12.17 - 02:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Житель:
Наверное причина в газовом оборудовании

наверное причина в коротком замыкании в подкапотном пространстве... ;-)
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