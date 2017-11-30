Цитата: 112:

Важно не то что вопросил, важно то что ты подтвержаешь что создан против меня..

Тебе не важны какие то задачки, тебе более важно хоть как то утереть мне нос, хоть на миг, хоть на минуту, хоть на пару комментов..

Я то думал что ты это от души, задаешь какие то задачки, ан нет, вот оно што Михалыч..

Ты стараешься ради меня..

песенка то о тебе ))) от твоего имени звучит





пусть пивас заливает твою пустоту сегодняшним вечером, а фильм отвлекает мозг.



[Исправлено: Медный, 01.12.2017 - 00:19]