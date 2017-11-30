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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1349
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 30.11.17 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А кто говорит что я образованный и умный?

о тебе такого никто и подумать несмел :lol:
А конструктив ты как обычно пропустил значит...
:lol:
твой флудик потихоньку будет засеиваться многотравьем для последующей культивации 8-)

[Исправлено: Медный, 30.11.2017 - 23:55]
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7549
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.11.17 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Личка, личка и еще раз личка..
Ты остановить свою желчь хоть как то способен?
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3390
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 30.11.17 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пиво пьёшь и чабурашки жрёкушаешь?
Ну на кой ляд тады о рисе пользительном коричневном свистел.
:lol:
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7549
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.11.17 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
твой флудик потихоньку будет засеивать много

И тут зависть..
Это мой "флудик"?
У тебя что та в голове то намешано?
С каких он пор это мой?
Что то я вас товарищ не пойму..
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1349
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 01.12.17 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А как, с какой обидой в голосе это сказано!

у тебя голоса в голове? :lol: Прикольно, когда кто-то додумывает интонации сам... смотришь на него и думаешь.. не едет ли у того "черепица"..
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 7549
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.12.17 - 00:01
Комментарий проходит проверку.
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1349
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 01.12.17 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а чего тебе меня понимать? :lol:
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 7549
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.12.17 - 00:02
Комментарий проходит проверку.
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 7549
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.12.17 - 00:04
Комментарий проходит проверку.
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1349
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 01.12.17 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ты остановить свою желчь хоть как то способен?

:lol: пока желчный на месте и ферментики вырабатываются.. пусть всё остаётся как есть :-P
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 7549
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.12.17 - 00:12
Комментарий проходит проверку.
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1349
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 01.12.17 - 00:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Важно не то что вопросил, важно то что ты подтвержаешь что создан против меня..
Тебе не важны какие то задачки, тебе более важно хоть как то утереть мне нос, хоть на миг, хоть на минуту, хоть на пару комментов..
Я то думал что ты это от души, задаешь какие то задачки, ан нет, вот оно што Михалыч..
Ты стараешься ради меня..

песенка то о тебе ))) от твоего имени звучит 8-)


пусть пивас заливает твою пустоту сегодняшним вечером, а фильм отвлекает мозг.

[Исправлено: Медный, 01.12.2017 - 00:19]
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 7549
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.12.17 - 00:15
Комментарий проходит проверку.
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 7549
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.12.17 - 00:17
Комментарий проходит проверку.
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1349
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 01.12.17 - 00:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


хехе, для любителей неформата... Осторожно ненормативная лексика

[Исправлено: Медный, 01.12.2017 - 00:20]
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