Медный Re: Флуд и оффтопик часть 3 #8782





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1341

Регистрация: 21.03.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:01 Цитата: 112:

Интересно, кто приносит больше пользы?

интересно тоже мне.. как ты пользу будешь считать..или считаешь уже...?

Вот ты хатки сдаёшь.. приносишь пользу? ну платишь налог государству, надеюсь, со своего ИП, людям как бы помогаешь за их деньги..



А вот живёт девушка по специальности осеменитель... (ветврач, грубо выражаясь), работает в одном хозяйстве, ну или в нескольких... какие с неё деньги государству? а пользы от человека поболее, чем от тебя будет



Так и от всяких научных работников и преподавателей пользы в разы больше, чем от тебя... даже библиотекарь думаю полезнее тебя... она свет знания несёт людям, а не хавку постит

Пора тебе на ютубе заводить канал "Готовим с таксистом" или "Кулебяки из Рудного" или "Готовим с оцифрованным" или "Кухня 112-го"... обращайся придумаем название, может ты готовить хоть умеешь... людям польза будет от твоего умения