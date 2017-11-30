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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Аноним с ББ
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 30.11.17 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ай, молодца!

ну что сказать , гуглом она умеет пользоваться.
при наборе в поиске твоей "загадки" получаем ответ.
ну как и ты конечно. ну как и все конечно.
я когда кроссворды разгадываю и что -то стопорится,
набираю " слово" - 6 букв например . и получаю ответ.

§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3389
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 30.11.17 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним с ББ:

Завидуй молча храмота почётна у меня
:-P
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7529
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.11.17 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и чтоб считалка работала..
Как никак поиск гугол..
Это трудно и нужно подкрепиться..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7529
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.11.17 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что получается..
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1341
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 30.11.17 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

8-) Умница
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1341
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 30.11.17 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
свои задачки я сам решал :-)
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1341
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 30.11.17 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Интересно, кто приносит больше пользы?

интересно тоже мне.. как ты пользу будешь считать..или считаешь уже...?
Вот ты хатки сдаёшь.. приносишь пользу? ну платишь налог государству, надеюсь, со своего ИП, людям как бы помогаешь за их деньги..

А вот живёт девушка по специальности осеменитель... (ветврач, грубо выражаясь), работает в одном хозяйстве, ну или в нескольких... какие с неё деньги государству? а пользы от человека поболее, чем от тебя будет ;-)

Так и от всяких научных работников и преподавателей пользы в разы больше, чем от тебя... даже библиотекарь думаю полезнее тебя... она свет знания несёт людям, а не хавку постит :-P 8-)
Пора тебе на ютубе заводить канал "Готовим с таксистом" или "Кулебяки из Рудного" или "Готовим с оцифрованным" или "Кухня 112-го"... обращайся придумаем название, может ты готовить хоть умеешь... людям польза будет от твоего умения
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