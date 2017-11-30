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§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: Плевое дело
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30600
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.11.17 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В казахстанском сообществе непосильного интеллектуального труда недавно случился маленький скандал. Несколько начинающих ученых обрушили на одного из парламентариев все обиды, которые накопились за долгие годы бюджетной обделенности научной сферы.
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§ Медный
Re: Евгений ШИБАРШИН: Плевое дело
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1341
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 30.11.17 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

А? Ты что ль из дома выходи, а то со своим ютюбом и не в курсе, что 15 лет уже реформа и уже как лет.... 10 магистры и доктора философии правят балл
:lol:
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Гоша
Re: Евгений ШИБАРШИН: Плевое дело




Отправлено: 30.11.17 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

И все-таки магистр это просто степень - с ноября 2015 года. Именно тогда были внесены изменения в п. 41 ст. 1 Закона РК Об образовании. С этого момента магистр - просто степень. Но факт в том, что лица, освоившие образовательные программы магистратуры до этого периода имеют академическую степень магистра, все кто после - просто степень магистра, без прставки академическая.

Гоша
Re: Евгений ШИБАРШИН: Плевое дело




Отправлено: 30.11.17 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно так))))) Просто для защиты магистерской диссертации создается не совет а государственная аттестационная комиссия. То есть это просто государственный экзамен. Вобщем фигня под громким названием.
Цитата:
Медный:

гость
Re: Евгений ШИБАРШИН: Плевое дело




Отправлено: 30.11.17 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"все смешалось кони, люди"
сперва б надо разложить по полочкам науку:
- ВУЗы дающие образование
- НИИ делающие открытия
и лабораториям при них должен быть разный подход.

§ 112
Re: Евгений ШИБАРШИН: Плевое дело
112


(Пользователи)
Сообщений: 7529
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.11.17 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
что 15 лет уже реформа и уже как лет.... 10 магистры

Хм..
То есть сейчас правят бал 15ти летние магистры?
Ты вообще о чем?
У меня знакомая, в Америку уехала доучиваться, да, что то там о магистратуре говорила, но я ее не понял, она осеменитель..
Да да, технолог осеменитель или как их там правильно..
Да, правит над нашими коровушками на ферме недалеко от Качар..
И что дальше?
Ты вот магистр и доктор в одном лице, правишь Ютьюбом..
Интересно, кто приносит больше пользы?
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* КГСПС
Re: Евгений ШИБАРШИН: Плевое дело
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 246
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 30.11.17 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сакен:
А Карагусова обвинила всех ученых оптом.

Неправда. Она выступила против тех, кто подтверждает свою учёность званиями, и а не реальными делами.
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* КГСПС
Re: Евгений ШИБАРШИН: Плевое дело
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 246
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 30.11.17 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ведь наш президент говорит, что самый большой капитал - это люди и профессионализм.///На ПНХЗ позвали сварщиков из-за рубежа, чтобы наладить производство.Об этом на брифинге в СЦК сообщил исполняющий обязанности исполнительного вице-президента по транспортировке, переработке и маркетингу нефти АО "КазМунайГаз" Данияр Тиесов.
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§ Медный
Re: Евгений ШИБАРШИН: Плевое дело
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1341
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 30.11.17 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гоша:

тогда не пойду учиться :-(
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§ Медный
Re: Евгений ШИБАРШИН: Плевое дело
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1341
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 30.11.17 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
но я ее не понял

:lol: не удивительно! ты ещё с доктором наук коньяк не пил.. наверное :lol: :lol: :lol:
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