Цитата: Медный:

что 15 лет уже реформа и уже как лет.... 10 магистры

Хм..

То есть сейчас правят бал 15ти летние магистры?

Ты вообще о чем?

У меня знакомая, в Америку уехала доучиваться, да, что то там о магистратуре говорила, но я ее не понял, она осеменитель..

Да да, технолог осеменитель или как их там правильно..

Да, правит над нашими коровушками на ферме недалеко от Качар..

И что дальше?

Ты вот магистр и доктор в одном лице, правишь Ютьюбом..

Интересно, кто приносит больше пользы?