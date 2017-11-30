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≡ Дарига Назарбаева высказалась о переименовании улицы Фурманова в проспект Нурсултана Назарбаева в Алматы		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Дарига Назарбаева высказалась о переименовании улицы Фурманова в проспект Нурсултана Назарбаева в Алматы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30600
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.11.17 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Я сама только что об этом узнала. Очень сложно мне по разным объективным и субъективным причинам объективно ответить на этот вопрос", - сказала Дарига Назарбаева в кулуарах Сената. Она также заявила, что наверняка эта инициатива была высказана "снизу".
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* КГСПС
Re: Дарига Назарбаева высказалась о переименовании улицы...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 246
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 30.11.17 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Джереми Кларксон:
Раньше, грабеж на Фурманова. А теперь как?

:-o
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´
Re: Дарига Назарбаева высказалась о переименовании улицы...




Отправлено: 30.11.17 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Пол России построено уже узбеками и таджиками ,что то не замечаю улиц названные в честь строителей. Хоть бы одну улицу назвали бы именем Равшан или Джамшут !

А Астану- турки, и что ви имеете сказать?

§ Медный
Re: Дарига Назарбаева высказалась о переименовании улицы...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1341
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 30.11.17 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не вижу среди комментариев главного: "Вы все завидуете!" :lol:
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§ drakon
Re: Дарига Назарбаева высказалась о переименовании улицы...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12744
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.11.17 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
´:
А Астану- турки, и что ви имеете сказать?

И индусы,которых - департировали,которые,
сторожей - били... :lol: :-o
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§ yudjin
Re: Дарига Назарбаева высказалась о переименовании улицы...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4917
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 30.11.17 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интригующий вопрос: акимат какого города получит вымпел?

Кокшетау - 60, Шымкент - 73, Алматы - 100...
походу Байбеку ведь...
В Алматы более 100 улиц получат новые названия.
На основании заключения городской ономастической комиссии акимат города Алматы постановил переименовать ряд улиц. К примеру, в городе появятся улицы: Алтын адам, Әулиеата, Ер Төстік, Нұрлы Жол, Нұр Әлем, Хан Шатыр, Арыстанбаб. Также некоторые улицы получат свое название в честь прославленных военных и батыров: Талгата Бигельдинова, Сагадата Нурмагамбетова, Кенесары хана, а также в честь писателей: Герольда Бельгера и Чингиза Айтматова.
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Kairat stayer
Re: Дарига Назарбаева высказалась о переименовании улицы...




Отправлено: 30.11.17 - 22:39
Комментарий удален модератором.

Читатель 1
Re: Дарига Назарбаева высказалась о переименовании улицы...




Отправлено: 30.11.17 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Порой читаешь и глазам своим не веришь!)))

Гость
Дарига Назарбаева высказалась о переименовании улицы Фурманова в проспект Нурсултана Назарбаева в Алматы




Отправлено: 30.11.17 - 22:46
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