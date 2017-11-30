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§ NG.kz
Объект с коррупционным запашком
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30600
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.11.17 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Строительство рудненского коллектора изначально плохо пахло. В 2014 году на этапе корректировки ПСД на скамью подсудимых попала начальник отдела строительства рудненского акимата Жанна Сонникова. В этом году ее судьбу повторил чиновник посерьезнее - первый заместитель акима Рудного Максут ДУСПУЛОВ.
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халыкбай откат торгай баласы
Re: Объект с коррупционным запашком




Отправлено: 30.11.17 - 09:34
Комментарий удален модератором.

азат
Re: Объект с коррупционным запашком




Отправлено: 30.11.17 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Однозначно это система.

Гость
Re: Объект с коррупционным запашком




Отправлено: 30.11.17 - 15:33
Комментарий удален модератором.

Брат Баке
Re: Объект с коррупционным запашком




Отправлено: 30.11.17 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Баке невиновен!Баке дороги делает, а вы его тут грязью поливаете.

Луина
Re: Объект с коррупционным запашком




Отправлено: 30.11.17 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что теперь будет? знаю Дуспулова он очень ответственный и порядочный, а аким хоть и жесткий руководитель но город держит в порядке и чистоте, народ его хвалит. придет другой будет ли он так держать уровень города это вопрос?

Коля
Re: Объект с коррупционным запашком




Отправлено: 30.11.17 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот как так получается? с 2014 года крутятся вертятся вокруг этого коллектора! а проблема в чем что не могут договориться элементарно на чьем балансе висит. Как такое возможно - ума не приложу. С 2014 года знимаются!!! и это только в Рудном а представьте сколько таких ситуаций по стране. ПСД, баланс, разработка и тд. ну нельзя так, это проблема. Надо решать ее на верху. А так бросать, надеяться что местные чиновники сами найдут выход - да это капес всех пересажают и виновных и без вины. уверен много было препятствий в решении данного вопроса, и с учётом того что со всех сторон торопили с одной освоить выделенное бабло, с другой решить сам вопрос с коллектором - канеш чиновники будут искать выход из ситуаций и искать лазейки всяки. жалко мне их. честно..... сам работал на госслужбе одно время. не жалею что ушел...

Первый
Re: Объект с коррупционным запашком




Отправлено: 30.11.17 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да нафиг эту госслужбу че там делать либо пашет как осел с утра до ночи за копейки либо заставляет система идти против правил и садят за хищения потом

Гость
Re: Объект с коррупционным запашком




Отправлено: 30.11.17 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Луина:
а аким хоть и жесткий руководитель но город держит в порядке и чистоте, народ его хвалит.

Ой ли?

Марк
Re: Объект с коррупционным запашком




Отправлено: 30.11.17 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смешно что вымогатели на свободе!!!
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