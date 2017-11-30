А зачем вам кабельное и аднет? Отказывайтесь от кабельного и оставляйте цифру (айдинет). Я недавно устроил шум балаган с алма-тв, в рахате за оплату мне всучили якобы долг за 2 месяца. Почти что то похожее и у сестры было с кабельными сетями. Везде бардак. Пока более менее с айдинет дружим.