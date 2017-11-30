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§ NG.kz
Просто добавь воды. К рису
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30600
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.11.17 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давным-давно уже нет, наверно, более обыденного продукта на наших кухнях, чем этот. Ты можешь уметь варить эпохально вкусный плов или нет, можешь любить изготавливать суши или брать готовые - дело твое. Но сварить рассыпчатый рис на гарнир должна мочь каждая приличная хозяйка. А в этом деле многое зависит от качества сырья.
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§ kbkz1980
Re: Просто добавь воды. К рису
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3389
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 30.11.17 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стесняйтесь спросить,у нас кто нить этот дорогой рис вообще купляет,ходовые акмаржан и обработанный паром.
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правп
Re: Просто добавь воды. К рису




Отправлено: 30.11.17 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на складской, где фруктовые ряды, у пацанов таджиков рис бомба

Народный контроль
Re: Просто добавь воды. К рису




Отправлено: 30.11.17 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Стесняйтесь спросить,у нас кто нить этот дорогой рис вообще купляет,ходовые акмаржан и обработанный паром.

Покупайте Акмаржан! В России в основном весь рис китайский. Раньше неплохой рис высаживали в Краснодаре,но сейчас не выгодно по себестоимости. Приморский рис не вызревает по этому он плохого качества. В Чечне , Астраханской области, в Дагестане и Калмыкии так же перешли на зерновые.

§ Добринцофф
Re: Просто добавь воды. К рису
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5594
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 30.11.17 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
правп:
на складской, где фруктовые ряды, у пацанов таджиков рис бомба

Я наверно готовить не умею,купил на орт рис по 1000 за кг спец для плова,но разницы не почувствовал.Потом пришёл спросил чё не так,они смеются говорят вместе с рисом надо было и таджичку брать,только она умеет настоящий плов делать.
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§ 112
Re: Просто добавь воды. К рису
112


(Пользователи)
Сообщений: 7523
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.11.17 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коричневый для здорового питания рис сколько стоит?
Где то около рынка магазин есть, все не могу туда добраться, на днях может..
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Контрольная закупка
Re: Просто добавь воды. К рису




Отправлено: 30.11.17 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

А у нас чей рис? Уругвайский и аргентинский?

§ Vital
Re: Просто добавь воды. К рису
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5007
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.11.17 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть рис или нет его на прилавках, сколько стоит он и откуда он. Мне до фени. Он отсутствует в моем рационе.
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