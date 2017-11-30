Цитата: kbkz1980:

Стесняйтесь спросить,у нас кто нить этот дорогой рис вообще купляет,ходовые акмаржан и обработанный паром.

Покупайте Акмаржан! В России в основном весь рис китайский. Раньше неплохой рис высаживали в Краснодаре,но сейчас не выгодно по себестоимости. Приморский рис не вызревает по этому он плохого качества. В Чечне , Астраханской области, в Дагестане и Калмыкии так же перешли на зерновые.