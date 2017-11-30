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≡ Дарига Назарбаева высказалась о переименовании улицы Фурманова в проспект Нурсултана Назарбаева в Алматы		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Дарига Назарбаева высказалась о переименовании улицы Фурманова в проспект Нурсултана Назарбаева в Алматы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30600
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.11.17 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Я сама только что об этом узнала. Очень сложно мне по разным объективным и субъективным причинам объективно ответить на этот вопрос", - сказала Дарига Назарбаева в кулуарах Сената. Она также заявила, что наверняка эта инициатива была высказана "снизу".
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Злой
Re: Дарига Назарбаева высказалась о переименовании улицы...




Отправлено: 30.11.17 - 16:46
Комментарий удален модератором.

Злой
Re: Дарига Назарбаева высказалась о переименовании улицы...




Отправлено: 30.11.17 - 16:58
Комментарий удален модератором.

номад
Re: Дарига Назарбаева высказалась о переименовании улицы...




Отправлено: 30.11.17 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что много у нас всего в честь президента называют. Университеты, школы, аэропорт, улицы, микрорайоны. Уже и Астану хотели назвать. Думаю в следующем году назовут. Не нравиться мне эта северокорейщина. Всё ближе мы к ним...

...
Re: Дарига Назарбаева высказалась о переименовании улицы...




Отправлено: 30.11.17 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не правильно это все. Увековечивают когда человек умирает, тогда никто ничего не скажет. Но при живом человеке и у власти - сразу понимаешь что это культ личности, а это уже было в истории

гость
Re: Дарига Назарбаева высказалась о переименовании улицы...




Отправлено: 30.11.17 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже Аль-фараби и Ленин в Рудном попали!
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