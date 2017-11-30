NG.kz Дарига Назарбаева высказалась о переименовании улицы Фурманова в проспект Нурсултана Назарбаева в Алматы



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 12:42 "Я сама только что об этом узнала. Очень сложно мне по разным объективным и субъективным причинам объективно ответить на этот вопрос", - сказала Дарига Назарбаева в кулуарах Сената. Она также заявила, что наверняка эта инициатива была высказана "снизу".

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