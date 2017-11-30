Цитата: 112:

Когда нибудь хоть один форумчанин, будет награжден или нет?

Ведь только у нас на форуме все ведут здоровый и спортивный образ жизни и все образованны на качественно новом уровне образования - по Ютьюбу..

Уже 12 лет жду этого..

браво!!!