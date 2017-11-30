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≡ На чествовании победителей конкурса «Триумф» в Костанае говорили о формуле успеха для молодежи		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
На чествовании победителей конкурса «Триумф» в Костанае говорили о формуле успеха для молодежи
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30600
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.11.17 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Не сказать, что я успешный человек, я всего лишь госслужащий, - ответил на вопрос аким области. - Самое главное - труд. Сейчас вы все молодые, в жизни много соблазна - сходить куда-нибудь, не заниматься днем. А вот люди успешные от всего отказывались.
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§ olegggon
Re: На чествовании победителей конкурса «Триумф» в Костанае...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 836
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 30.11.17 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Формула успеха для молодежи по-нашему это иметь родственника-агашку из чиновников, желательно из облакиамата или из Астаны. Спросите у любого молодого.
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§ yeti91
Re: На чествовании победителей конкурса «Триумф» в Костанае...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 533
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 30.11.17 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как себявозы так крузаки а как детям так Prestigio бестолковые
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§ olegggon
Re: На чествовании победителей конкурса «Триумф» в Костанае...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 836
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 30.11.17 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И сам Успех по-нашему это должность, крузак200/лексус под ж...й и доступ к госакупкам.
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§ 112
Re: На чествовании победителей конкурса «Триумф» в Костанае...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7523
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.11.17 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда нибудь хоть один форумчанин, будет награжден или нет?
Ведь только у нас на форуме все ведут здоровый и спортивный образ жизни и все образованны на качественно новом уровне образования - по Ютьюбу..
Уже 12 лет жду этого..
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Ктл
Re: На чествовании победителей конкурса «Триумф» в Костанае...




Отправлено: 30.11.17 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему по тексту идет казахско-турецкий лицей. Нет уже такого. А, журналисты?

костанаец
Re: На чествовании победителей конкурса «Триумф» в Костанае...




Отправлено: 30.11.17 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даниил Марухин просто молодец!!! Добился
успеха адским трудом.От всего сердца позд-
равляю родителей!

§ bgb
Re: На чествовании победителей конкурса «Триумф» в Костанае...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3755
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 30.11.17 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Когда нибудь хоть один форумчанин, будет награжден или нет?
Ведь только у нас на форуме все ведут здоровый и спортивный образ жизни и все образованны на качественно новом уровне образования - по Ютьюбу..
Уже 12 лет жду этого..

браво!!!
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§ 112
Re: На чествовании победителей конкурса «Триумф» в Костанае...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7523
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.11.17 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
лет жду этого..

браво!!!

Тем более у меня есть..
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§ 112
Re: На чествовании победителей конкурса «Триумф» в Костанае...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7523
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.11.17 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот исчо..
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Нудятина
Re: На чествовании победителей конкурса «Триумф» в Костанае...




Отправлено: 30.11.17 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Важно показать, что мы имеем в сфере развития образования и формирования интеллектуальной нации.

Это как? Кто неуч - аким или журналист?

§ 112
Re: На чествовании победителей конкурса «Триумф» в Костанае...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7523
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.11.17 - 20:58
Комментарий удален модератором.
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