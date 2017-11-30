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≡ Телеканалы НТВ-Мир и Россия-24 уберут из iD TV		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Телеканалы НТВ-Мир и Россия-24 уберут из iD TV
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30600
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.11.17 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Причиной названы выдвинутые требования правообладателей об очередном увеличении стоимости прав на ретрансляцию данных телеканалов для абонентов услуги iD TV и кабельного телевидения.
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☠️
Re: Телеканалы НТВ-Мир и Россия-24 уберут из iD TV




Отправлено: 30.11.17 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
всё ни как не мог собраться отключить IDTV

ужас
Re: Телеканалы НТВ-Мир и Россия-24 уберут из iD TV




Отправлено: 30.11.17 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ужас, что теперь делать то))))) днем и ночью смотрел эти каналы)

жан
Re: Телеканалы НТВ-Мир и Россия-24 уберут из iD TV




Отправлено: 30.11.17 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой, кому нужны эти каналы, и без них нормально

Народный контроль
Re: Телеканалы НТВ-Мир и Россия-24 уберут из iD TV




Отправлено: 30.11.17 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно надо было убрать эти зомбирующие каналы-сказочники! Не смотрела никогда и смотреть не буду!

Начальник
Re: Телеканалы НТВ-Мир и Россия-24 уберут из iD TV




Отправлено: 30.11.17 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
особых проблем нет
у всех этих каналов есть сайты с онлайн,
уже давно смотрю россия24 таким макаром

ика
Re: Телеканалы НТВ-Мир и Россия-24 уберут из iD TV




Отправлено: 30.11.17 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошие каналы. По ртр иериалы интересные, культура хороший канал, новости тоже ничего. А нтв не смотрю. Там боевиков много. Наше тв вобще нечего смотреть. Поэтому все смотрят российские да зарубежные.

Мумия
Re: Телеканалы НТВ-Мир и Россия-24 уберут из iD TV




Отправлено: 30.11.17 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Товарищи, в понедельник отключаю кабельное и idnet, подскажите, что подключить, чтоб нормальное тв смотреть?

123 поехали
Re: Телеканалы НТВ-Мир и Россия-24 уберут из iD TV




Отправлено: 30.11.17 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
причем тут телеком если практически все платное тв на данный момент прекратило показывать эти каналы?! статью внимательнее читать надо
Цитата:
тыц-тыц-тырыдыц....мана-мана....:

гость
Re: Телеканалы НТВ-Мир и Россия-24 уберут из iD TV




Отправлено: 30.11.17 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрите НТК, классный канал, чисто приколы, без нагрузки

Алмагуль
Re: Телеканалы НТВ-Мир и Россия-24 уберут из iD TV




Отправлено: 30.11.17 - 20:12
Комментарий удален модератором.

Рита
Re: Телеканалы НТВ-Мир и Россия-24 уберут из iD TV




Отправлено: 30.11.17 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне больше нравится познавательное как National geografic, и для детей полезно, не за....ют мозг

[Исправлено: Gljuk, 30.11.2017 - 20:18]

правп
Re: Телеканалы НТВ-Мир и Россия-24 уберут из iD TV




Отправлено: 30.11.17 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чет тырнет тормозит? к чему бы это
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