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§ NG.kz
На чествовании победителей конкурса «Триумф» в Костанае говорили о формуле успеха для молодежи
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30599
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.11.17 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Не сказать, что я успешный человек, я всего лишь госслужащий, - ответил на вопрос аким области. - Самое главное - труд. Сейчас вы все молодые, в жизни много соблазна - сходить куда-нибудь, не заниматься днем. А вот люди успешные от всего отказывались.
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§ olegggon
Re: На чествовании победителей конкурса «Триумф» в Костанае...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 836
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 30.11.17 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Формула успеха для молодежи по-нашему это иметь родственника-агашку из чиновников, желательно из облакиамата или из Астаны. Спросите у любого молодого.
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§ yeti91
Re: На чествовании победителей конкурса «Триумф» в Костанае...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 533
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 30.11.17 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как себявозы так крузаки а как детям так Prestigio бестолковые
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§ olegggon
Re: На чествовании победителей конкурса «Триумф» в Костанае...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 836
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 30.11.17 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И сам Успех по-нашему это должность, крузак200/лексус под ж...й и доступ к госакупкам.
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§ 112
Re: На чествовании победителей конкурса «Триумф» в Костанае...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7517
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.11.17 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда нибудь хоть один форумчанин, будет награжден или нет?
Ведь только у нас на форуме все ведут здоровый и спортивный образ жизни и все образованны на качественно новом уровне образования - по Ютьюбу..
Уже 12 лет жду этого..
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Ктл
Re: На чествовании победителей конкурса «Триумф» в Костанае...




Отправлено: 30.11.17 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему по тексту идет казахско-турецкий лицей. Нет уже такого. А, журналисты?
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