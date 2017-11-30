NG.kz На чествовании победителей конкурса «Триумф» в Костанае говорили о формуле успеха для молодежи



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 17:21 - Не сказать, что я успешный человек, я всего лишь госслужащий, - ответил на вопрос аким области. - Самое главное - труд. Сейчас вы все молодые, в жизни много соблазна - сходить куда-нибудь, не заниматься днем. А вот люди успешные от всего отказывались.

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