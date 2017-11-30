Луина Re: Объект с коррупционным запашком #5







Отправлено: - 18:07 что теперь будет? знаю Дуспулова он очень ответственный и порядочный, а аким хоть и жесткий руководитель но город держит в порядке и чистоте, народ его хвалит. придет другой будет ли он так держать уровень города это вопрос?